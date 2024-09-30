إردوغان يدعو إلى "تحالف البشرية" ضد إسرائيل

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا ضد إسرائيل بعد هجومها على لبنان.



وقال "لم يعد بإمكان المجتمع الدولي التزام الصمت أمام الجرائم الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة برمتها".



وأضاف "أدعو العالم الإسلامي وجميع أصحاب الضمائر في كل دول العالم إلى توحيد صفوفهم ضد هذه الهمجية الحديثة" و"التحرّك من أجل السلام في منطقتنا بأكملها، من مسلمين ومسيحيين ويهود".



وتابع أن "على الجميع أن يعلموا أن هذا الخطر سيزداد مع كل يوم يمر ما لم يتشكّل تحالف البشرية هذا ضد إسرائيل".



وأكد بأن "حماية فلسطين ولبنان اليوم يعني حماية الإنسانية والسلام وثقافة التعايش بين كل المعتقدات".

