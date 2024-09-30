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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
أخبار دولية
2024-09-30 | 17:54
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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
أبلغ مصدران عسكريان رويترز بأن قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي استُهدفت بصاروخي كاتيوشا على الأقل.
وقال المصدران إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين.
أخبار دولية
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