هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن واقعة شمال غربي الحديدة في اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث على بعد 64 ميلًا بحريًا شمال غربي الحديدة في اليمن، مشيرةً إلى أن السلطات تجري تحقيقًا.