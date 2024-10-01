البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الاثنين.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أنهنا "اتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية على امتداد الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من شن هجمات على غرار هجمات السابع من تشرين الأول على البلدات الشمالية في إسرائيل".



وأفادت الوزارة بأن "أوستن أكد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود".