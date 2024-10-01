استهدفت "ثلاثة صواريخ" قاعدة تؤوي جنودًا أميركيين في مطار بغداد الدولي فجر الثلاثاء من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا، على ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.وقال مصدر أمني إنه "جرى استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد بثلاثة صواريخ تم إسقاط اثنين منها من قبل الدفاعات الخاصة بالقاعدة فيما سقط الثالث قرب مقر لقيادة جهاز مكافحة الإرهاب".وأكد مصدر أمني آخر حصول القصف، مؤكدًا أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا ولم يؤثر على حركة الملاحة الجوية.