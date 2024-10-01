الجيش الإسرائيلي: بدأنا غارات برية محدودة وموضعية ومحددة الهدف في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه بدأ بشن غارات برية محدودة وموضعية ومحددة الهدف في جنوب لبنان ضد أهداف تابعة لحزب الله.وقال الجيش في بيان إن "هذا التوغل البري بدأ قبل ساعات قليلة بإسناد جوي ومدفعي وهو يستهدف أهدافًا وبنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود".