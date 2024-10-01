التلفزيون السوري الرسمي: إستشهاد إعلامية بغارة إسرائيلية على دمشق

أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن إحدى مذيعاته إستشهدت في سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها فجر الثلاثاء.



وقالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" إنها "تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدةً إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق".

