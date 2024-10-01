سانا: إستشهاد ثلاثة مدنيين في غارات إسرائيلية على دمشق

إستشهد ثلاثة مدنيين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت فجر الثلاثاء العاصمة السورية دمشق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.



وقال المصدر إنه "فجر الثلاثاء، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة دمشق".



وأشار إلى أن "العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".