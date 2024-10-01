بريطانيا تستأجر رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان

أعلنت بريطانيا مساء الإثنين أنها استأجرت رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان حيث بدأ الجيش الإسرائيلي لتوه عملية بريّة ضد أهداف تابعة لحزب الله على تخوم الحدود بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه الطائرة ستغادر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الأربعاء.



ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد لامي قوله إن "سلامة المواطنين البريطانيين في لبنان تظل أولويتنا الأولى".



وأشار إلى انه "لهذا السبب، استأجرت حكومة المملكة المتحدة رحلة جوية لمساعدة أولئك الذين يرغبون في المغادرة".

وقال: "من الضروري أن تغادروا الآن لأن عملية إجلاء لاحقة قد لا تكون مضمونة".



وأوضح البيان أن الأولوية في هذه الرحلة ستكون لإجلاء المواطنين البريطانيين "الضعفاء".