الإمارات تؤكد على موقفها تجاه وحدة لبنان وسلامة أراضيه

أكدت الإمارات على موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الثلاثاء.