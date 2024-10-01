إسرائيل تفيد بإطلاق مقذوفات من لبنان بعد بدء عملياتها البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدة مقذوفات أطلقت الثلاثاء عبر الحدود اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية للبلاد بعدما بدأت إسرائيل عملية برية "محدودة" ضد حزب الله في جنوب لبنان.



وقال الجيش إن المقذوفات أطلقت بعدما دوت صافرات الإنذار في منطقتي المطلة وأفيفيم، مضيفًا أن بعضها تم اعتراضه فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

