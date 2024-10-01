شيغيرو إيشيبا أصبح رسميًا رئيسًا للوزراء في اليابان

صادق البرلمان الياباني على تعيين شيغيرو إيشيبا رئيسا للوزراء والذي سيسعى لاعادة بناء شعبية الحزب الحاكم ومعالجة الأزمة الديموغرافية والتراجع الاقتصادي والمخاوف من التحركات العسكرية الصينية.



وصوت البرلمان حيث يشغل الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الديموقراطي غالبية المقاعد، على تعيين إيشيبا (67 عاما) في اقتراع بث على التلفزيون.



وسيعلن إيشيبا تشكيلة حكومته في وقت لاحق.



وكان إيشيبا، وزير الدفاع الياباني السابق، فاز الجمعة برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم التي تخوله تولي رئاسة الوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.



سيكون على إيشيبا أن يدير ملفات التوترات الدولية مع الصين وكوريا الشمالية المجاورتين وأن يواجه سلسلة تحديات داخلية في بلد يحاول جاهدا إنعاش اقتصاده.



تشهد العلاقات بين اليابان، حليفة الولايات المتحدة، والصين فترات من التوتر بشكل منتظم، على خلفية الطموحات الجيوسياسية المتنافسة ونزاعات إقليمية في بحر الصين الشرقي وعداوات تاريخية شديدة.



وأدت حوادث عسكرية عدة في الأشهر الماضية الى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.