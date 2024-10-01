إصابة سفينة بضربة مسيّرة قبالة اليمن

أفادت وكالة أمن بحريّ بريطانية أنّ طائرة مسيّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن حيث يشن المتمردون الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن.



وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية إن "سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة. وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6".