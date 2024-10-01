الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق قيود الجبهة الداخلية لتشمل القدس وتل أبيب

قرر الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق القيود الأمنية الخاصة بالجبهة الداخلية لتشمل العديد من البلدات والمدن ومن بينها القدس وتل أبيب.



وفرض الجيش قيودا على التجمعات وشدد على ضرورة وجود السكان بالقرب من الملاجئ.