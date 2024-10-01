الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصدران سوريان لـ"رويترز": إسرائيل تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

أخبار دولية
2024-10-01 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصدران سوريان لـ&quot;رويترز&quot;: إسرائيل تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصدران سوريان لـ"رويترز": إسرائيل تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

أعلن مصدران عسكريان سوريان لرويترز، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن ثلاث محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا، إحداها في قاعدة جوية عسكرية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

سوريان

لـ"رويترز":

إسرائيل

تستهدف

محطات

رادار

مضادة

للطائرات

سوريا

LBCI التالي
روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان
وصول طائرة إيرانية إلى مطار اللاذقية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة للمواطنين اللبنانيين الوافدين إلى سوريا (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:23

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابات جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في غيفعات أفني قرب طبريا

LBCI
آخر الأخبار
11:21

بوريل: نأسف للخسائر الكبيرة بين صفوف المدنيين في لبنان ونحث على احترام القانون الإنساني الدولي

LBCI
آخر الأخبار
11:18

غارة اسرائيلية استهدفت بلدة مارون الراس

LBCI
موضة وجمال
11:18

المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب يعبّر عن حزنه العميق للبنان بكلمات مؤثرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:57

القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفينتين

LBCI
أخبار دولية
10:52

مسؤول أميركي: هجوم إيران على إسرائيل قد يكون بحجم هجوم نيسان على الأقل

LBCI
أخبار دولية
10:12

نتنياهو: أيها المواطنون الإسرائيليون نحن في خضم حملة ضد محور إيران

LBCI
أخبار دولية
09:56

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:33

فيديو للجيش الاسرائيلي داخل أحد انفاق حزب الله

LBCI
خبر عاجل
2024-09-28

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: محاولة اغتيال قيادي من الصف الثاني في حزب الله في الضاحية ومصيره لم يتضح بعد

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-29

قيادة الجيش تهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية

LBCI
خبر عاجل
2024-09-28

بري نعى نصرالله: لأول مرة تخلف وعدًا وتغادر من دون موعد...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:00

الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أخبار لبنان
08:59

إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

LBCI
أخبار لبنان
03:49

إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...

LBCI
أخبار لبنان
03:47

قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أمن وقضاء
03:47

الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟

LBCI
أخبار لبنان
18:02

سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..

LBCI
أخبار لبنان
17:30

قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة

LBCI
أخبار لبنان
17:28

تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:33

فيديو للجيش الاسرائيلي داخل أحد انفاق حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
02:27

الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
15:59

الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
05:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم

LBCI
خبر عاجل
14:51

الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود

LBCI
خبر عاجل
23:54

شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا

LBCI
خبر عاجل
03:53

أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
17:42

مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More