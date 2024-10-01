مصدران سوريان لـ"رويترز": إسرائيل تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

أعلن مصدران عسكريان سوريان لرويترز، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن ثلاث محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا، إحداها في قاعدة جوية عسكرية.

