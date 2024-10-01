الجيش الإسرائيلي يستدعي 4 ألوية احتياطية لعمليات في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى أربعة ألوية احتياطية إضافية لعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان.



وقال الجيش في بيان: "سيسمح هذا باستمرار نشاط العمليات ضد حزب الله وتحقيق الأهداف العملياتية بما في ذلك العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".