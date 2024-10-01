المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران".وشدد على أن اسرائيل "ستتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعاملت من قبل وهي على استعداد".وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن "أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وجاهزون للدفاع".