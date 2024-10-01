نتنياهو: أيها المواطنون الإسرائيليون نحن في خضم حملة ضد محور إيران

توجّه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للاسرائيليين في فيديو مصوّر بالقول:" أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في خضم حملة ضد محور إيران".



وتابع بالقول:" لقد تحدثت بالأمس عن أيام من الإنجازات والتحديات العظيمة. إنجازات عظيمة لأننا أحبطنا نصرالله وبنيته القيادية وخطة حزب الله لاحتلال الجليل".



وشدد على أنهم "عازمون على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، لافتا من جهة أخرى إلى أن "هناك تحديات كبيرة".



وقال:" ما أطلبه منكم هو أمران. الأول، الطاعة الصارمة لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية هي المنقذ. والثاني، أن نقف معًا".



وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي أننا "سنقف معًا في الأيام الصعبة القادمة، وسنقف معًا، وسنقاتل معًا، وسننتصر معًا".