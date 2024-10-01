مسؤول أميركي: هجوم إيران على إسرائيل قد يكون بحجم هجوم نيسان على الأقل

أعلن مسؤول أميركي لرويترز، أن الهجوم الإيراني المحتمل بصواريخ باليستية على إسرائيل قد يكون بحجم الهجوم الذي وقع في نيسان أو أكبر منه، إلا أن ذلك التقييم مستند إلى مؤشرات أولية ومن الصعب التأكد منه.



وكان مسؤولون أميركيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم قالوا لرويترز في وقت سابق اليوم إن إيران ربما تستعد لشن هجوم وشيك بالصواريخ الباليستية على إسرائيل.