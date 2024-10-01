القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفينتين

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON ) النفطية البريطانية، والأخريان استهدفتا سفينة (MARATHOPOLIS) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/9RimqhyQX6
— العميد يحيى سريع (@army21ye) October 1, 2024
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON ) النفطية البريطانية، والأخريان استهدفتا سفينة (MARATHOPOLIS) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/9RimqhyQX6