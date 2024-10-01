القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفينتين

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON ) النفطية البريطانية، والأخريان استهدفتا سفينة (MARATHOPOLIS) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/9RimqhyQX6 — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 1, 2024

اعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON ) النفطية البريطانية في البحرِ الأحمرِ، وتم استهدافُها بثمانيةِ صواريخَ باليستيةٍ ومجنحةٍ وطائرةٍ مسيرةٍ وزورقٍ مسيرٍ، وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغة، والأخريان استهدفتا سفينة (MARATHOPOLIS) في المحيطِ الهنديِّ بصاروخٍ مجنح، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، بحسب البيان.واضاف: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ وفرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها وكذلك وقفُ العدوانِ على لبنان".