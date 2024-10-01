بايدن: أميركا مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام هجمات إيران

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية ولحماية الجيش الأميركي في المنطقة.



وتعليقا على اجتماع عقده مع نائبته كاملا هاريس وفريق مكتب الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض قال بايدن على منصة "إكس": "ناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع في مواجهة هذه الهجمات وحماية العسكريين الأميركيين في المنطقة".