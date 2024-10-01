الحرس الثوري: الهجوم على إسرائيل رد على اغتيال نصرالله وهنية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي ردا على أغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي وزعيم حركة حماس اسماعيل هنية في تموز.



وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء "ردا على استشهاد اسماعيل هنية وحسن نصرالله وعباس نيلفورشان استهدفنا قلب الأراضي المحتلة".



ولفت الى ان "أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى".



واوضح انه تم"استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقًا".



وشدد الحرس الثوري الإيراني على ان "هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة".



واشار الى ان "العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش".



من جهة أخرى، أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي لا يزال في مكان آمن بعد أن أطلقت طهران صواريخ على إسرائيل.