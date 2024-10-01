بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية

أعلن مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها.



وقال شون سافيت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على موقع إكس إن بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس يتابعان الهجوم من غرفة العمليات في البيت الأبيض ويتلقيان تحديثات بانتظام.