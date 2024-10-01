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ألمانيا: حذرنا إيران من هذا التصعيد ويجب عليها وقف الهجوم على الفور

أخبار دولية
2024-10-01 | 14:00
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ألمانيا: حذرنا إيران من هذا التصعيد ويجب عليها وقف الهجوم على الفور
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ألمانيا: حذرنا إيران من هذا التصعيد ويجب عليها وقف الهجوم على الفور

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إنه يتعين على إيران وقف الهجوم على الفور.
 
وأضافت بيربوك في منشور على إكس "حذرنا سريعا إيران من هذا التصعيد الخطير. يجب على إيران وقف الهجوم على الفور. إنه يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية".
         

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