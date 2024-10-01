القوات الأميركية على استعداد لتقديم مزيد من الدعم لاسرائيل

أعلن مسؤول أميركي في مجال الدفاع الثلاثاء أن القوات الأميركية مستعدة لتقديم "مزيد من الدعم الدفاعي" لإسرائيل بعد المساعدة في حمايتها من هجوم صاروخي إيراني.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس "تظل قواتنا مستعدة لتقديم مزيد من الدعم الدفاعي ولحماية القوات الأميركية العاملة في المنطقة" بعد "الدفاع ضد الصواريخ التي أطلقتها إيران مستهدفة إسرائيل".

