المقاومة الاسلامية في العراق: كل القواعد والمصالح الأميركية ستكون هدفا لنا في حال الهجوم على إيران

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن القواعد الأميركية في العراق والمنطقة ستكون هدفا إذا انضمت الولايات المتحدة إلى أي رد على الضربات الإيرانية على إسرائيل أو إذا استخدمت إسرائيل المجال الجوي العراقي ضد طهران.