إسرائيل: الهجوم الإيراني سيكون له عواقب

اعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن الهجوم الصاروخي الإيراني اليوم الثلاثاء خطير وسيكون له عواقب، رافضا تحديد كيفية ومتى سترد إسرائيل.وأضاف هاجاري أنه ليس لديه معلومات عن وقوع أي وفيات أو إصابات نتيجة للهجوم الصاروخي. وقال إن هناك بضع إصابات في وسط البلاد وفي الجنوب.