واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرّفين إسرائيليين متّهمين بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.



وتستهدف هذه العقوبات عددا من المستوطنين المتطرّفين، من بينهم مدير جمعية تُعرف باسم "هاشومير يوش" (Hashomer Yosh)، فضلا عن جماعة هيلتوب يوث (Hilltop Youth) المتطرّفة، وفقا لبيانات منفصلة صادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة.



واعتبر برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، أنّ "تفاقم العنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية يضرّ بمصالح الإسرائيليين والفلسطينيين على المدى الطويل، ولا تؤدي تصرّفات المنظمات العنيفة مثل هيلتوب يوث إلا إلى تفاقم الأزمة".



ووفق وزارة الخزانة، فإنّ مجموعة "هيلتوب يوث" المتطرّفة متهمة خصوصا بـ"ارتكاب جرائم قتل وإشعال حرائق وهجمات أخرى للانتقام وترهيب المدنيين الفلسطينيين".



من جهتها، دعت وزارة الخارجية " حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات" وإلى تقديم هؤلاء الأشخاص إلى القضاء.