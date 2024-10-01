حماس "تبارك" لإيران عملية إطلاق الصواريخ "البطولية" على إسرائيل

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على إسرائيل، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي وزعيم حركة حماس اسماعيل هنية في تموز.



وباركت الحركة الفلسطينية في بيان " عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفّذها حرس الثورة الإسلامية في إيران"، مؤكدة أن "هذا الرَّد الإيراني المشرّف هو رسالة قويّة للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية، على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم".