الرئيس الإيراني: هذا مجرد جزء من قدراتنا ... لا تدخلوا في مواجهة مع إيران

أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالهجوم الصاروخي الذي شنّته طهران على إسرائيل مساء الثلاثاء، معتبرا أنّه "رد حاسم" على "العدوان" الإسرائيلي.



وقال بيزشكيان على منصة إكس "بما يتوافق مع الحقوق المشروعة وبهدف (إرساء) السلام والأمن في إيران والمنطقة، تمّ الرد بشكل حاسم على عدوان الكيان الصهيوني".



واضاف: "هذا مجرد جزء من قدراتنا لا تدخلوا في مواجهة مع إيران فهي لا تسعى للحرب لكنها ستواجه أي تهديد بحزم".