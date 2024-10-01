واشنطن ستنسق الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني مع إسرائيل

اعلنت الولايات المتحدة إن إيران ينبغي أن تتحمل "عواقب" هجومها بصواريخ بالستية على إسرائيل، مشددة على أنها ستنسّق مع المسؤولين الإسرائيليين الرد على هذا القصف.



وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "بطبيعة الحال يجب أن تتحمل إيران عواقب هذا الهجوم" مضيفا "لن أخوض في طبيعة هذه العواقب، لكن ثمة أمور سننسقها مع نظرائنا الإسرائيليين".



بدورها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية أطلقتا نحو 12 من الصواريخ الاعتراضية لاستهداف صواريخ إيرانية كانت موجهة صوب إسرائيل.



وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين إنه لم يتم استخدام أي أصول عسكرية أميركية أخرى لإسقاط الصواريخ التي أطلقت كلها من داخل إيران.







