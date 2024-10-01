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مستشار الأمن القومي الأميركي: ستكون هناك عواقب وخيمة لهذا الهجوم
أخبار دولية
2024-10-01 | 16:37
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مستشار الأمن القومي الأميركي: ستكون هناك عواقب وخيمة لهذا الهجوم
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مستشار الأمن القومي الأميركي: ستكون هناك عواقب وخيمة لهذا الهجوم
أدان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء الهجوم الإيراني على إسرائيل ووصفه بأنه تصعيد كبير، وأضاف أن إسرائيل دحرت الهجوم فيما يبدو دون خسائر في الأرواح.
وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض "هذا تصعيد كبير من إيران، وحدث كبير، ومن المهم بالقدر نفسه أننا تمكنا من تكثيف الجهود مع إسرائيل وتهيئة وضع لم يقتل فيه أحد في هذا الهجوم في إسرائيل".
وأضاف "أوضحنا أنه ستكون هناك عواقب، وعواقب وخيمة، لهذا الهجوم، وسنعمل مع إسرائيل لجعل الحال هكذا".
وقال إن إدارة الرئيس بايدن ما زالت تراقب الوضع وتتشاور مع الإسرائيليين في الخطوات التالية فيما يتعلق بالرد.
وأضاف سوليفان أن الإدارة تتابع تقارير عن مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية.
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