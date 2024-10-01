بايدن: الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتّحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الذي شنّته عليها إيران مساء الثلاثاء بكمّ هائل من الصواريخ البالستية والذي تمّ "صدّه" وأثبت "عدم فعاليته".وقال بايدن للصحافيين في مستهلّ اجتماع في البيت الأبيض حول إدارة الأضرار الناجمة عن الإعصار هيلين إنّ "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل، بالكامل".