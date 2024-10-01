نتنياهو : الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل ونتوعد بالرد عليه

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل وتوعد بالرد عليه.



وقال خلال اجتماع سياسي أمني "ارتكبت إيران خطأً كبيراً الليلة.. وستدفع ثمنه.. النظام في إيران لا يدرك مدى تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".