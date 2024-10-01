ايرانيون يتجمهرون للاحتفال بالضربة الايرانية على اسرائيل

تجهمر مئات الايرانيين في طهران للاحتفال بالضربة الايرانية على اسرائيل، حاملين اعلاما ايرانية، واخرى لحزب الله مع صور السيد حسن نصر الله وحماس .