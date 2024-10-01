المواقف الأميركية بعد الرد الايراني

بولندا تعتزم خفض عدد الموظفين بسفارتها في لبنان

بولندا تعتزم خفض عدد الموظفين بسفارتها في لبنان

تركيا تحض إسرائيل على سحب جنودها من لبنان "في أسرع وقت ممكن"