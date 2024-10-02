رئيس الأركان الإيراني يهدّد بضرب "كل البنى التحتية" في إسرائيل إذا هاجمت بلاده

هدّد رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري بضرب "كل البنى التحتية" في إسرائيل إذا ما هاجمت اسرائيل بلاده ردّا على إطلاق ايران مساء الثلاثاء حوالى 200 صاروخ بالستي فرط صوتي.



وقال باقري عبر التلفزيون الحكومي إنّ القصف الصاروخي الذي تعرّضت له إسرائيل مساء الثلاثاء "سيتكرّر بقوة أكبر، وكلّ البنى التحتية للكيان (الإسرائيلي) سيتمّ استهدافها".





