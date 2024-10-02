استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 20 في ضربة إسرائيلية لمدرسة في غزة

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في قصف جوي إسرائيلي لمدرسة ومعهد للأيتام يؤويان نازحين في غزة.