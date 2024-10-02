نتنياهو: إيران ارتكبت خطأ جسيمًا وستدفع ثمنه

رأى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ إيران ارتكبت خطأ جسيمًا بقصفها الدولة العبرية بوابل من الصواريخ البالستية.



وتوعّد إيّاها بأنّها "ستدفع ثمن" هذا القصف.



وقال نتانياهو، في رسالة عبر الفيديو، بعدما أطلقت الجمهورية الإسلامية 180 صاروخًا على إسرائيل: "ارتكبت إيران خطأ فادحًا هذا المساء وستدفع الثمن."

ولفت الجيش الإسرائيليّ إلى اعتراض "عدد كبير" من الصواريخ.