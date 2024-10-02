الشرطة الدنمركية تحقق في انفجارين في محيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

أعلنت الشرطة الدنمركية انها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن.



وذكرت الشرطة في بيان أنه ليس هناك أنباء عن حدوث إصابات.