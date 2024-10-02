أوستن يؤكد لإسرائيل أن أميركا في "وضع جيد" في مواجهة إيران

تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وقال إن واشنطن "في وضع جيد" للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان بعد مكالمة أوستن مع غالانت: "أكد أوستن أن الولايات المتحدة لا تزال في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في مواجهة التهديدات من إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران".



وقال أوستن في منشور منفصل على "إكس": "عبرت أنا والوزير عن تقديرنا المتبادل للدفاع المنسق عن إسرائيل في مواجهة نحو 200 صاروخ باليستي أطلقتها إيران والتزمنا بالبقاء على اتصال وثيق".