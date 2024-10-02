وزارة الأمن الداخليّ الأميركية: تخصيص 210 ملايين دولار لحماية المؤسسات الدينية والمنظمات غير الهادفة للربح

أعلنت وزارة الأمن الداخليّ الأميركية عن تخصيص 210 ملايين دولار من الأموال الإضافية، لحماية المؤسسات الدينية والمنظمات غير الهادفة للربح من الهجمات المستهدفة الناجمة عن ارتفاع حوادث الكراهية وسط الحرب في الشرق الأوسط.



ونبه المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تزايد التهديدات للمسلمين والعرب واليهود الأميركيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.



وتشمل أبرز جرائم الكراهية في الولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية محاولة إغراق طفلة مسلمة عمرها ثلاث سنوات في تكساس وطعن طفل مسلم يبلغ من العمر ست سنوات حتى الموت في إيلينوي وطعن رجل مسلم في تكساس وضرب رجل مسلم في نيويورك وإطلاق النار على ثلاثة طلاب مسلمين في فيرمونت.



وقالت وزارة الأمن الداخلي إن التمويل سيتيح للمنظمات تجهيز نفسها بالموظفين والتكنولوجيا والموارد اللازمة لتحسين الأمن.



ويأتي التمويل البالغ 210 ملايين دولار بالإضافة إلى آخر حجمه 160 مليون دولار أُعلن عنه في يونيو حزيران.