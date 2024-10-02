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ماكرون يدين هجمات إيران على إسرائيل
أخبار دولية
2024-10-02 | 01:11
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ماكرون يدين هجمات إيران على إسرائيل
أدان الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بأشدّ العبارات الهجمات الجديدة التي شنّتها إيران على إسرائيل، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
وأشار إلى أنّ باريس "حرّكت" "قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدّي للتهديد الإيرانيّ.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الدفاع إنّ ماكرون طالب "حزب الله بوقف أعماله الإرهابية ضدّ إسرائيل وسكّانها" وطلب من السلطات الإسرائيلية "أن تضع في أسرع وقت ممكن حدّا" لـ"عملياتها العسكرية" في لبنان، مشيرا إلى أنّ باريس "ستنظّم قريبًا جدًا مؤتمرًا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته" وأنّ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو "سيزور الشرق الأوسط مجددا".
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