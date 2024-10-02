فلاي دبي: إلغاء رحلاتنا إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من تشرين الأول

أعلنت شركة فلاي دبي في بيان لرويترز إلغاء رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من تشرين الأول، بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية.