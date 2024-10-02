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شركة طيران الاتحاد في أبوظبي: سنغير مسار عدد من رحلاتنا استجابة لقيود المجال الجويّ في أجزاء من الشرق الأوسط

أعلنت شركة طيران الاتحاد في أبوظبي أنّها ستغير مسار عدد من رحلاتها الأربعاء استجابة لقيود المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط.



وقالت إنّها تراقب بشكل مستمر مستجدات الأمن والمجال الجويّ مع تطور الوضع.