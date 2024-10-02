تسنيم: إيران تمدد إلغاء الرحلات الجوية حتى صباح الخميس

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن سلطة الطيران المدني في إيران أعلنت اليوم الأربعاء إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد حتى الساعة الخامسة من صباح غد الخميس بالتوقيت المحلي (1230 صباحا بتوقيت جرينتش)، وذلك غداة إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل.

