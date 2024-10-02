الحوثيون يعلنون استهداف "عمق" إسرائيل بثلاثة صواريخ كروز

أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مواقع عسكرية في "عمق" إسرائيل بثلاثة صواريخ كروز من طراز "قدس 5"، غداة إطلاق إيران نحو 200 صاروخ بالستي على اسرائيل.



وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" يحيى سريع في بيان مقتضب إنه "دعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة".



وإذ لم يحدد توقيت الإطلاق، أشار سريع إلى أن الهجوم كان "بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5"، لافتا إلى أن الصواريخ تمكنت "من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية".