إيران تنفي أيّ تواصل مع الولايات المتحدة قبل هجومها على إسرائيل

نفى وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أن تكون بلاده تواصلت مع الولايات المتحدة قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.



وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني "قبل الهجوم، لم تكن هناك أي اتصالات".



وأشار إلى أن بلاده تواصلت مع الجانب الأميركي بعد الهجوم عبر السفارة السويسرية في طهران.



ولفت إلى أنّ "النقطة الرئيسية للرسالة التي أوصلناها للأميركيين كانت بأننا كنا نقوم بتحرّك دفاعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة".



وقال: "حذّرنا القوات الأميركية بضرورة الانسحاب من هذه المسألة وعدم التدخل وإلا فستواجه ردا قاسيا من جانبنا".



وأكد أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن "العملية انتهت ولا ننوي المواصلة".



وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن الهجمات الصاروخية التي نفّذتها إيران ضد إسرائيل الثلاثاء استهدفت "ثلاث قواعد عسكرية" في محيط تل أبيب وقواعد رادارات، مضيفا بأن "90 في المئة" من الصواريخ "ضربت أهدافها".



وقال عراقجي إن "التحرّك الإيراني انتهى إلا إذا قرر الكيان الصهيوني استدعاء ردود انتقامية إضافية".



وحذّرت طهران من رد "ساحق" إذا ردّت إسرائيل على الهجوم الأخير.