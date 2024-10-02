الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل تعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"

أخبار دولية
2024-10-02 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل تعلن غوتيريش &quot;شخصا غير مرغوب فيه&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسرائيل تعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"

أعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من دخول البلاد ردا على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني على اسرائيل.
     
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن "أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

غوتيريش

"شخصا

مرغوب

فيه"

LBCI التالي
الشرطة الدنمركية: الإنفجاران قرب السفارة الإسرائيلية ربما نجما عن قنابل يدوية
بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-26

غوتيريش: التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله "يفتح أبواب الجحيم في لبنان"

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-24

وزير الدفاع الإسرائيلي يتّهم غوتيريش بالإخفاق في "منع هجمات حزب الله"

LBCI
أخبار دولية
2024-09-22

فصائل عراقية موالية لإيران تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-20

إسرائيل تعلن تنفيذ "غارة محددة الهدف" في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:17

الشرطة الدنمركية: الإنفجاران قرب السفارة الإسرائيلية ربما نجما عن قنابل يدوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
04:03

إيران تنفي أيّ تواصل مع الولايات المتحدة قبل هجومها على إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
03:51

الحوثيون يعلنون استهداف "عمق" إسرائيل بثلاثة صواريخ كروز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-09-27

الجيش يفجر قبل ظهر اليوم أجساما مشبوهة في منطقة كوستا برافا- الشويفات

LBCI
خبر عاجل
2024-09-30

شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا

LBCI
خبر عاجل
12:04

العلاقات الإعلامية في حزب الله: أفلام العدو عن الأنفاق قديمة ‏

LBCI
خبر عاجل
01:44

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:40

قرارات لمجلس الوزراء مرتبطة بالتعامل مع الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

حالة حركة النزوح على نقطة المصنع باتجاه سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:37

غارة جديدة على البقاع الغربي... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:35

النبطية شهدت غارات عنيفة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

أهالي بلدات جنوبية استفاقوا على وقع غارات وقصف إسرائيليّ

LBCI
أخبار لبنان
07:02

لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
06:34

هكذا تبدو الصورة من الضاحية الجنوبية بعد سلسلة الغارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بوصعب: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:14

انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
17:36

الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...

LBCI
خبر عاجل
12:53

فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل

LBCI
خبر عاجل
05:33

معلومات للـLBCI: دخول بعض آليات وجنود الجيش الاسرائيلي الى طريق عام عديسة - كفركلا

LBCI
خبر عاجل
12:10

الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله

LBCI
خبر عاجل
14:27

الجيش الاسرائيلي: قتلنا في الضاحية الجنوبية ذو الفقار حناوي قائد "فرقة الإمام الحسين"

LBCI
خبر عاجل
01:44

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:04

العلاقات الإعلامية في حزب الله: أفلام العدو عن الأنفاق قديمة ‏

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More