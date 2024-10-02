الشرطة الدنمركية: الإنفجاران قرب السفارة الإسرائيلية ربما نجما عن قنابل يدوية

أعلن متحدث باسم الشرطة الدنمركية في مؤتمر صحفي أن الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن اليوم الأربعاء ربما نجما عن قنابل يدوية.